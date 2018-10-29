В сети появились протоколы допроса одиозного боевика, который орудовал в Луганской области

Фото: коллаж РБК-Украина

"Казачий атаман" Сергей Косогоров в 2015 году был схвачен "ЛНРовцами" Игоря Плотницкого

В Интернете выложили протоколы допроса боевика, одиозного "казачьего атамана" Сергея Косогорова (Косогора), который в 2014 году контролировал город Красный Луч в Луганской области. Члены его группировки, хоть и воевали против Украины, но не подчинялись террористам "ЛНР" и считали себя параллельной, самостоятельной структурой. Известный журналист и блогер Денис Казанский в своем Facebook отметил, что документы дают исчерпывающее представление о том, как выглядит приход "русского мира" в мирный украинский город.

"Под лозунгами борьбы с фашизмом и бандеровцами на самом деле происходит террор мирного населения, мародерство, грабежи и убийства. Худшие представители общества силой берут власть и становятся вершителями чужих судеб, а подконтрольные им территории погружаются во мрак криминального беспредела", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Сам Косогор в 2015 году был арестован "ЛНРовцами" Игоря Плотницкого, и с тех пор сидит в СИЗО.

Протоколы допроса доступны на луганском сайте 0642.ua.

Скрин: 0642.ua

Косогоров Сергей Юрьевич, 1964 г.р., (Косогор, позывной "казак") генерал-майор, окружной атаман Миус -Донского казачьего округа, козаческой национальной гвардии ВВД. Награжден званием "герой России", отличиями "за боевые заслуги" и "За отвагу". По состоянию на настоящее время отбывает наказание на территории, подконтрольной боевикам из группировки "ЛНР".

Скрин: 0642.ua

В комментариях к сообщению подписчики Казанского высказывают удивление, почему боевика до сиз пор не отпустили назад в Российскую Федерацию:

"Эх, мало поруководил. Еще б годик-другой и мог ввести закон о праве первой ночи и человеческих жертвоприношениях";

"Странно, почему они его не отпустят домой, свой же, пусть сваливает, н*х его держать";

"О!, я помню предновогодний "спич" этого придурка! Так что, оказывается, сидит? Ну, пусть посидит. Это лучше, чем быть застреленным и закопанным в могиле с гордой надписью на надгробной табличке - Н/М"...



Скрин: facebook.com/den.kazansky

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины опубликовала записи переговоров руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Дмитрия Уткина и генерала Вооруженных сил РФ Евгения Никифорова (позывной "Тамбов").

Напомним, известный журналист и блогер Денис Казанский утверждает, что в "ДНР" вербуют детей для участия в военных действиях.

Также мы писали о том, что демографическая ситуация на оккупированных территориях Донбасса является катастрофической.

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Видео: РБК-Украина