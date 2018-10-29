У мережі з'явилися протоколи допиту одіозного бойовика, який орудував у Луганській області

Фото: колаж РБК-Україна

"Казачий атаман" Сергій Косогоров у 2015 році був спійманий "ЛНРівцями" Ігоря Плотницького

В Інтернеті виклали протоколи допиту бойовика, одіозного "казачьего атамана" Сергія Косогорова (Косогора), який у 2014 році контролював місто Красний Луч на Луганщині. Члени його угруповання, хоч і воювали проти України, але не підкорялися терористам "ЛНР" і вважали себе паралельною, самостійною структурою. Відомий журналіст і блогер Денис Казанський у своєму Facebook зазначив, що документи дають вичерпне уявлення про те, як виглядає прихід "русского мира" у мирне українське місто.

"Під гаслами боротьби з фашизмом і бандерівцями насправді відбувається терор мирного населення, мародерство, грабежі та вбивства. Найгірші представники товариства силою беруть владу і стають вершителями чужих доль, а підконтрольні їм території занурюються в темряву кримінального свавілля", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Сам Косогор у 2015 році був заарештований "ЛНРівцями" Ігоря Плотницького, і відтоді сидить у СІЗО.

Протоколи допиту доступні на луганському сайті 0642.ua.

Скрін: 0642.ua

Косогоров Сергій Юрійович, 1964 р. н., (Косогір, позивний "казак") генерал-майор, окружний отаман Міус -Донського козачого округу, козацької національної гвардії ВВД. Нагороджений званням "герой Росії", відзнаками "за бойові заслуги" та "За відвагу". Станом на даний час відбуває покарання на території, підконтрольній бойовикам з угрупування "ЛНР".

Скрін: 0642.ua

У коментарях до повідомлення підписники Казанського висловлюють подив, чому бойовика досі не відпустили назад у Російську Федерацію:

"Ех, мало покерував. Ще б рік-другий і міг запровадити закон про право першої ночі та людські жертвоприношення";

"Дивно, чому вони його не відпустять додому, свій же, нехай звалює, н*х його тримати";

"О!, я пам'ятаю передноворічний "спіч" цього недоумка! Так що, виявляється, сидить? Ну, нехай посидить. Це краще, ніж бути застреленим і закопаним в могилі із гордим написом на могильній табличці - Н/М"...

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Раніше повідомлялося, що служба безпеки України опублікувала записи переговорів керівника російської приватної військової компанії "Вагнера" Дмитра Уткіна і генерала Збройних сил РФ Євгена Нікіфорова (позивний "Тамбов").

Нагадаємо, відомий журналіст і блогер Денис Казанський стверджує, що в "ДНР" вербують дітей для участі у військових діях.

Також ми писали про те, що демографічна ситуація на окупованих територіях Донбасу є катастрофічною.

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Відео: РБК-Україна