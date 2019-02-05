Зачем рожала? Мама одесских пятерняшек высказалась о многодетности

Оксана Кобелецкая рассказала о том, стоит ли заводить много детей

Мать одесских пятерняшек Оксана Кобелецкая рассказала о том, нужно ли заводить много детей и в каких случаях стоит повременить. Об этом женщина сообщила в социальной сети Instagram.

По ее словам, многие считают, что многодетные - всегда неблагополучные, хотя на самом деле это не так. "О чем думала, зачем рожала, если с мужем не все гладко и средств не было? Постоянно читаю комментарии на эту тему", - пишет Кобелецкая.

Девушка утверждает, как только узнала, что беременна сразу пятью, начала понимать, что это будет испытание не из легких, однако от детей отказываться не планировала. "Знала, что как ни тяжело будет, буду тащить крест, он мне зачем-то дан. Хоть я и не просила", - добавила она.

Кобелецкая считает, что заводить детей не стоит в том случает, когда детям не дают должного внимания и не могут обеспечить материально. Многодетная мать подчеркивает, что некоторые плодятся особо не задумываясь, после чего ребенок может оказаться выброшенным на улицу или жить в неподобающих условиях.

Однако касательно своей семьи девушка высказывает исключительно положительные эмоции, утверждая, что всегда важно жить и радоваться тому, что уже есть.

Напомним, что недавно мужчине пришлось самостоятельно принять роды у жены.

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