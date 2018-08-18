Задержав дыхание: установлен новый мировой рекорд по сборке кубиков Рубика (видео)

Иллюстративное фото: Кубик Рубика (pixabay)

18-летний Вако Марчилашвили уже дважды становился чемпионом среди спидкуберов в своей стране

Книга рекордов Гиннеса пополнилась новым рекордсменом. В нее вошел 18-летний гражданин Грузии Вако Марчилашвили, как лидер по скоростному собиранию кубиков Рубика, находясь под водой. Видео, на котором зафиксирован этот рекорд опубликовано на видеохостинге YouTube пользователем Давидом Жвания.

Марчилашвили на территории аквапарка, расположенного в Тбилиси, в присутствии членов Федерации рекордов Грузии, а также десятков других зрителей, за одну минуту и 44 секунды сумел собрать шесть традиционных кубиков Рубика. Сделал он это, задержав под водой дыхание.

Как известно, мировой рекорд заключался в сборе максимального количества кубиков Рубика, пребывая в таком положении.

В грузинских СМИ сообщили, что спидкубер Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и уже является двукратным чемпионом Грузии по сборке на скорость кубика Рубика.

Видео: Грузин установил рекорд по скоростной сборке кубиков Рубика под водой (youtube.com/Давидом Жвания)

Следует отметить, что Вако до этого не доводилось собирать головоломку под водой. Данный рекорд он установил с первой попытки.

До последнего времени рекордсменом считался американец Энтони Брукс, собравший под водой в августе 2014 года 5 кубиков Рубика за 78 секунд, сидя в специальном контейнере емкостью 2 куб. метра.

Кстати, недавно украинец попал в книгу рекордов Гиннеса, совершив самую большую "мертвую петлю" на мотоцикле.

Также, ранее мы писали о том, что в Киеве установлен новый рекорд – велосипедист преодолел 35 этажей. Кроме того, в столице зафиксирован новый рекорд близнецов.

Видео: РБК-Украина