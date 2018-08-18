Затримавши дихання: встановлено новий світовий рекорд зі складання кубиків Рубіка (відео)

Ілюстративне фото: Кубик Рубіка (pixabay)

18-річний Вако Марчилашвили вже двічі ставав чемпіоном серед спидкуберов в своїй країні

Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим рекордсменом. В неї увійшов 18-річний громадянин Грузії Вако Марчилашвили, як лідер зі швидкісного збирання кубиків Рубика, перебуваючи під водою. Відео, на якому зафіксований цей рекорд опубліковано на відеохостингу YouTube користувачем Давидом Жванія.

Марчилашвили на території аквапарку, розташованого в Тбілісі, в присутності членів Федерації рекордів Грузії, а також десятків інших глядачів, за одну хвилину 44 секунди зумів зібрати шість традиційних кубиків Рубіка. Зробив він це, затримавши дихання під водою.

Як відомо, світовий рекорд полягав у зборі максимальної кількості кубиків Рубика, перебуваючи в такому положенні.

В грузинських ЗМІ повідомили, що спидкубер Марчилашвили успішно виступає на міжнародних турнірах і вже є дворазовим чемпіоном Грузії зі складання кубика Рубіка на швидкість.

Відео: Грузин встановив рекорд по швидкісній збірці кубиків Рубіка під водою (youtube.com/Давидом Жванія)

Слід зазначити, що Вако до цього не доводилося збирати головоломку під водою. Цей рекорд він встановив з першої спроби.

До останнього часу рекордсменом вважався американець Ентоні Брукс, зібрав під водою в серпні 2014 року 5 кубиків Рубіка за 78 секунд, сидячи в спеціальному контейнері ємністю 2 куб. метри.

До речі, нещодавно українець потрапив в книгу рекордів Гіннеса, зробивши найбільшу "мертву петлю" на мотоциклі.

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Відео: РБК-Україна