"Абсолютное достижение!" В Киеве установили новый рекорд близнецов (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ради нового рекорда организаторы объединили 204 пары близнецов

В субботу, 11 августа, в Киеве отпраздновали Международный день близнецов.

По такому случаю, сообщает ZN.UA, в украинскую столицу съехались 204 пары двойняшек, близнецов и даже тройняшек со всей страны. И все это - ради нового рекорда Украины.

Как говорят организаторы, в прошлом году им удалось объединить 85 пар для рекорда. В этом же году количество близнецов увеличилось почти в три раза.

Добавим, что наибольшее количество двойняшек рождается на Закарпатье.

В Киеве установили новый рекорд близнецов (видео: YouTube/Ukrinform TV)

Ранее специалисты рассказали о самых странных именах для новорожденных. Среди оригинальных можно отметить такие, как Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа и Златояра - для девочек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария - для мальчиков.

А самыми популярными именами в 2018 году для новорожденных детей в столице стали София, Злата, Мария, Милана, Артем, Александр и Дмитрий.

Видео: РБК-Украина