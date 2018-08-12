"Абсолютне досягнення!" У Києві встановили новий рекорд близнюків (відео)

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Заради нового рекорду організатори об'єднали 204 пари близнюків

У суботу, 11 серпня, у Києві відсвяткували Міжнародний день близнюків.

З такої нагоди, повідомляє ZN.UA, в українську столицю з'їхалися 204 пари двійнят, близнюків і навіть трійнят зі всієї країни. І все це - заради нового рекорду України.

Як кажуть організатори, у минулому році їм вдалося об'єднати 85 пар для рекорду. У цьому ж році кількість близнюків збільшилася майже в три рази.

Додамо, що найбільша кількість двійнят народжується на Закарпатті.

В Києві встановили новий рекорд близнюків (відео: YouTube/Ukrinform TV)

Раніше фахівці розповіли про найбільш дивні імена для новонароджених. Серед оригінальних можна відзначити такі, як Ірис, Агая, Фаїна, Ляля, Ясноведа і Златояра - для дівчаток, і Азарій, Марсель, Златозар, Сварг, Купріян, Закарія - для хлопчиків.

А найпопулярнішими іменами в 2018 році для новонароджених дітей у столиці стали Софія, Злата, Марія, Мілана, Артем, Олександр і Дмитро.

Відео: РБК-Україна