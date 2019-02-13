Заездили: под Тернополем рухнул важный мост (фото)

Фото: в Тернопольской области обрушился мост (tp.npu.gov.ua)

Аварийный мост должны были отремонтировать в этом году

В Тернопольской области в селе Лысовцы Залещицкого района произошло обрушение моста через реку Серет. Как сообщили в местной полиции, в результате ЧП, к счастью, никто не пострадал.

Как рассказал начальник Залещицкого отделения полиции Вадим Мижнов, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы и находился в аварийном состоянии. Теперь участок автомобильной дороги Р-24 перекрыт.

Местное издание "Галас" отмечает, что эта дорога долгие годы считалась основной артерией для всех грузовиков с карьеров. Частое движение большегрузом по мосту постепенно его разрушало. Фуры перевозили песок, щебень и другие полезные ископаемые, при этом иногда нарушая нормы перевозки груза.

Фото: обрушение моста (galas.te.ua)

Кстати, год назад путепровод был обследован Службой автомобильных дорог, после чего движение по аварийному участку моста ограничили. Также объект намеревались отремонтировать в 2019-м.

По словам руководителя Залещицкого ДЭУ Михаила Харука, месяцами водители грузовиков игнорировали знаки ограничения.

"Ежедневно тонны материалов перевозили фуры с карьеров в Скале-Подольской и Бурдяковцы. Неудивительно, что объект не выдержал чрезмерной нагрузки", - заявил он.

После инцидента была опубликована схема объезда аварийного моста.

Фото: схема объезда аварийного моста

Приступить к восстановлению моста удастся только при наступлении благоприятных погодных условий.

Как сообщалось ранее, недавно в Генуе в Италии начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого в августе 2018 года погибли десятки людей.

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