Заездили: под Тернополем рухнул важный мост (фото)

Аварийный мост должны были отремонтировать в этом году
В Тернопольской области в селе Лысовцы Залещицкого района произошло обрушение моста через реку Серет. Как сообщили в местной полиции, в результате ЧП, к счастью, никто не пострадал.
Как рассказал начальник Залещицкого отделения полиции Вадим Мижнов, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы и находился в аварийном состоянии. Теперь участок автомобильной дороги Р-24 перекрыт.
Местное издание "Галас" отмечает, что эта дорога долгие годы считалась основной артерией для всех грузовиков с карьеров. Частое движение большегрузом по мосту постепенно его разрушало. Фуры перевозили песок, щебень и другие полезные ископаемые, при этом иногда нарушая нормы перевозки груза.
Фото: обрушение моста (galas.te.ua)
Кстати, год назад путепровод был обследован Службой автомобильных дорог, после чего движение по аварийному участку моста ограничили. Также объект намеревались отремонтировать в 2019-м.
По словам руководителя Залещицкого ДЭУ Михаила Харука, месяцами водители грузовиков игнорировали знаки ограничения.
"Ежедневно тонны материалов перевозили фуры с карьеров в Скале-Подольской и Бурдяковцы. Неудивительно, что объект не выдержал чрезмерной нагрузки", - заявил он.
После инцидента была опубликована схема объезда аварийного моста.
Фото: схема объезда аварийного моста
Приступить к восстановлению моста удастся только при наступлении благоприятных погодных условий.
Как сообщалось ранее, недавно в Генуе в Италии начали сносить мост Моранди, в результате обвала которого в августе 2018 года погибли десятки людей.
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