Загнали и резали ножами: на Фаррерах произошел массовый забой дельфинов

Скриншот видео (youtube.com/канал FOKUS)

Такое происходит на островах каждый год

На Фаррерских островах произошел ежегодный забой черных дельфинов, от которого море стало красным от крови. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Nexter.org.

Это делается для того, чтобы местные жители смогли прокормить себя на протяжении всей предстоящей зимы. Мясо черных дельфинов – гринд – и их жир – источник пищи для 50 тысяч жителей Фаррерских островов.

Видео: забой китов (youtube.com/Nexter.org)

"Они загнали их в бухту, тикая веслами. Когда дельфинов подогнали достаточно близко, целый городок кинулся на них и начал резать. Даже дети подключились, натягивали веревки и прыгали на туши", - рассказал 22-летний студент Алистер Уорд, как передает BBC.

Его также очень впечатлил сам способ убийства животных. "Визг дельфинов был ужасен. Они привязали крючки к веревкам, закрепили их в дыхательных отверстиях животных, чтобы извлечь их, а потом резали гринд ножами. Дельфины умерли не в гуманный способ", - сообщил Уорд.

Напомним, в Луцке хозяин заморил голодом собаку до тяжелого истощения. Об этом стало известно, когда в сеть попала видеозапись, на которой видно, как истощенная собака с одной кожей да костьми гуляет по городу.

Также мы писали о том, что 11 августа, был зафиксирован незаконный вылов дельфинов вида афалина в поселке Лазурное, что между пансионатом Чайка и островов Джарылгач.

Ранее украинцев предупредили о массовом море рыбы в Мариуполе. Некоторые сразу стали массово ее собирать с берега в пакеты.

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