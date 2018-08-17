Загнали і різали ножами: на Фаррерах стався масовий забій дельфінів

Скріншот відео (youtube.com/канал FOKUS)

Таке відбувається на островах щороку

На Фаррерських островах відбувся щорічний забій чорних дельфінів, від якого море стало червоним від крові. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Nexter.org.

Це робиться для того, щоб місцеві мешканці змогли прогодувати себе протягом всієї майбутньої зими. М'ясо чорних дельфінів – гринд – і їх жир – джерело їжі для 50 тисяч жителів Фаррерських островів.

Відео: забій китів (youtube.com/Nexter.org)

"Вони загнали їх до бухти, тикаючи веслами. Коли дельфінів підігнали досить близько, ціле містечко кинулося на них і почало різати. Навіть діти підключилися, натягували мотузки і стрибали на туші", - розповів 22-річний студент Алістер Уорд, як передає BBC.

Його також дуже вразив сам спосіб вбивства тварин. "Вереск дельфінів був жахливий. Вони прив'язали гачки до мотузок, закріпили їх в дихальних отворах тварин, щоб витягти їх, а потім різали гринд ножами. Дельфіни померли не в гуманний спосіб", - повідомив Уорд.

Нагадаємо, у Луцьку господар заморив голодом собаку до важкого виснаження. Про це стало відомо, коли в мережу потрапив відеозапис, на якому видно, як виснажена собака з одного шкірою та кістками гуляє по місту.

Також ми писали про те, що 11 серпня, було зафіксовано незаконний вилов дельфінів виду афаліна в селищі Лазурне, що між пансіонатом Чайка і островом Джарилгач.

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