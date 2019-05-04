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Заморила голодом своих детей: под Запорожьем вспыхнул скандал

STYLERЖизнь    04.05.2019 - 18:43
Заморила голодом своих детей: под Запорожьем вспыхнул скандал
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Женщина с шестью детьми получает соцпомощь

Горе-мать довела собственных детей до состояния истощения, и самого младшего ребенка из-за маленького веса пришлось поместить в реанимацию. Случай произошел под Запорожьем в селе Полоузовке Бердянского района. Об инциденте сообщила местная жительница в соцсети Facebook, и вскоре дело получило широкую огласку и вызвало резонанс.

Автор поста - Валентина Казимирова - рассказала о том, что ее односельчанка Нина Собко, которая является матерью-одиночкой, "заморила своих шестерых детей голодом". Вес младшей девочки, которой один годик, составляет только 5 кг, и малышка находится в реанимации. Еще двое детей 3-х и 5-ти лет также в Бердянской горбольнице.

"Неоднакратно жители села обращались в сельский совет к соцработнику. Никаких действий не происходило. Дети умирают!" - написала женщина.

Сообщение сразу вызвало оживленную дискуссию в сети. Вскоре появилась уточняющая информация, что в больницу женщина с тремя детьми поступила не из-за голода, и по причине простуды, и младшую дочку уже перевели из реанимации.

Заморила голодом своих детей: под Запорожьем вспыхнул скандал

Фото: скрин комментариев в Facebook

Таже Казимирова пожаловалась на ситуацию главе Андровского сельского совета Муслиму Магамедову и упрекнула его в бездействии.

"Люди добрые, такое впечатление, что детки пережили блокаду Ленинграда! Голодные, истощение, с пониженым иммунитетом, находятся в детской реанимации, где врачи вытаскивают с того света. Разве можно о таком умалчивать!?", - возмутилась она.

Чиновник ответил на письмо и заверил, что приложит "максимум усилий, чтобы дети выздоровели и в будущем этого не повторялось, а Надежда Николаевна получит наказание согласно действующему законодательству".

Заморила голодом своих детей: под Запорожьем вспыхнул скандал

Скрин с Facebook-страницы Валентины Казимировы

Как сообщили в местном издании PRO.berdyansk.biz, медики из горбольницы назвали состояние детей не критическим, и в целом позитивно отозвались о многодетной матери. По словам директора КУ "БТМО" Дмитрия Егорова, у малышей "есть небольшое истощение... Но такие детки поступают к нам часто, вопиющим этот случай назвать нельзя".

В то же время глава Андровского сельсовета Магамедов рассказал журналистам, что считает ситуацию не нормальной, а сама эта семья находится у них "под особым контролем". В частности, он лично ездил домой к Собко, чтобы проверить условия жизни.

"Во время наших посещений в доме было убрано, кушать у семьи было что, дети выглядели опрятными, а мама вела себя адекватно", - признал он.

Теперь Магамедов заявил о намерении ужесточить контроль над подобными семьями и будет добиваться, чтобы женщину лишили родительских прав.

Многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает шестерых детей, получает на них социальную помощь. По убеждению главы сельсовета, этих денег "точно должно хватить на то, чтобы они не голодали".

Начальник службе по делам детей Бердянской районной государственной администрации заверила, что знает о ситуации и в настоящее время они изучают дело детально.

Заморила голодом своих детей: под Запорожьем вспыхнул скандал

Фото: Бердянская городская детская больница (deti.zp.ua)

Как сообщалось, недавно в Черкассах у 21-летней матери, которая злоупотребляла алкоголем и не следила за своими двумя детьми, после очередного предупреждения от правоохранителей и социальных служб изъяли сыновей и забрали даже кота.

Напомним, что в Киеве ранее произошел трагический инцидент, когда мать на 9 дней оставила двух своих малолетних детей одних в квартире, что привело к смерти ее годовалого сына. 

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