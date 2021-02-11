На западных границах Украины огромные очереди из машин: что происходит

Пограничники рассказали, что на КПВВ границ с Польшей и Венгрией в очередях стоит уже более 200 автомобилей. Самыми загруженными сейчас являются пункты пропуска "Шегини" – там более 160 автомобилей, и немного лучше ситуация на КПВВ "Краковец" – там около 50 машин.

Также образовалась очередь на пропускном пункте "Тиса" на границе с Венгрией. Там сейчас застряли в очереди около 20 машин.

По данным Государственной пограничной службы, на других КПВВ на данный момент нет очередей.

Стоит отметить, что в четверг утром, 11 февраля, власти Львова приняли решение ограничить проезд для грузовых автомобилей по основным трассам. Это связано с ухудшением погодных условий и сильными снегопадами, которые бушуют в области уже пятые сутки.

Закрыты такие трассы для проезда грузовых автомобилей:

М-06 Киев-Чоп

М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская

М-10 Львов-Краковец

М-11 Львов-Шегини

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород

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