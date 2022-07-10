Запасаемся витаминами на зиму: Клопотенко раскрыл все секреты сушки фруктов и ягод

Как утверждает известный кулинар Евгений Клопотенко, украинские яблоки, абрикосы, сливы, вишни и груши не менее ароматные и вкусные. Они годятся для перекуса, их удобно брать в дорогу, добавлять в йогурты, компоты, коктейли и глинтвейны.

Заготовки на зиму делаются тремя основными способами: консервация, заморозка и сушка. Зимой мы очень любим полакомиться сухофруктами и покупаем импортные курагу, манго, инжир и финики. Но сушить фрукты я годы можно самостоятельно и зимой лакомиться собственными запасами.

Клопотенко поделился тремя способами засушки фруктов и ягод и рассказал, как потом их хранить.

Как подготовить фрукты и ягоды к сушке

Сначала нужно все помыть и высушить. Яблоки и груши почистить от семечек. У вишен, слив и абрикосов - удалить косточки. Нарезать можно как угодно - по собственному желанию.

Небольшие плоды - пополам и желательно, чтобы все кусочки были одинаковые. Чем тоньше будут кусочки - тем быстрее фрукты потеряют влагу. Черницу и крыжовник можно проткнуть острой иглой, чтобы они просушились внутри.

Шкурки от яблок можно засушить отдельно, они отлично хранятся и их потом удобно использовать для напитков. В самой шкурке много полезных компонентов. Срез не должен быть тонким.

Еще один лайфхак: можно обрызгать фрукты лимонным соком из пульверизатора или посыпать корицей, сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

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Как сушить фрукты на солнце

Это самый экономный вид сушки фруктов, который использовали наши бабушки. И тут дело не только в солнце, но в свежем воздухе.

Выбирайте внимательно поверхность для заготовок - балкон, террасы, столы в летней кухне. Нужно минимум солнечных лучей, температура максимум +28 +30 градусов. Важен уровень влаги - чем она ниже, тем лучше. Воздух должен свободно циркулировать.

Место выбирайте так, чтобы было удобно занести продукты в помещение при необходимости. Подумайте, чем можно накрыть фрукты, чтобы "в гости" не пришли мухи и пчелы. Подойдет тонкая хлопковая ткань или медицинская марля.

Сушить на свежем воздухе нужно 3-4 суток - зависит от толщины кусочков, температуры воздуха, влажности.

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Как сушить фрукты в духовке

Этим способом хозяйки начали пользоваться сравнительно недавно. Вишни, клубнику, лимоны, бананы и персики сушат на минимальной температуре в 70 градусов. Есть духовки, которые сильно нагревают духовой шкаф и обжигают оболочку. Для сушки очень важна циркуляция воздуха.

Если в духовке есть устройство вентиляции - используйте. Если нет - откройте дверки духовки и зафиксируйте их так, чтоб был доступ воздуха и влага выходила на поверхность.

Фрукты нужно класть в один слой на противень, застеленный пергаментом. Иногда можно аккуратно переворачивать фрукты. Это ускоряет сушение.

Ориентировочное время сушки - от 4 до 12 часов, в зависимости от толщины кусочков, типа фруктов и ягод. Те, у которых больше влаги, дольше сушатся.

Фото: pixabay.com

Как сушить фрукты в сушилке

В сушилке можно высушить практически все ягоды и фрукты. После дегидратации они будут иметь природный аромат. Некоторые из них оснащены специальными контейнерами и таймерами, которые автоматически выключают устройство.

Если вы планируете впервые попробовать этот метод, но не стоит сразу покупать сушилку. На один сеанс стоит одолжить аппарат у знакомых - это поможет понять, по душе ли вам такой способ.

Если вы адепт сушилки, то выкладывайте каждый ярус одинаковыми фруктами. Иначе одни высушатся хорошо, а другие останутся влажными.

Если ягоды и фрукты очень сочные, то ставьте их на нижний ярус сушилки, чтобы сок не капал на остальные. В целом кусочки могут касаться друг друга, но не сильно, так как в процессе они могут слипнуться и тяжело будет их разобрать.

Ярусы можно менять местами, если снизу фрукты сохнут быстрее, чем сверху. Ориентировочное время для сушки - от 8 до 36 часов. Это зависит от мощности устройства - чем сильнее, тем меньше будет длиться сушка.

Как хранить засушенные фрукты и ягоды

Если уровень влаги снизить во фруктах и ягодах до 15%, то микроорганизмы в них не развиваются и продукты хорошо хранятся. Поэтому засушенные фрукты и ягоды можно хранить без холодильника и при комнатной температуре.

Для хранения ягод и фруктов нужна герметично закрытая посуда или же хлопковые мешочки с завязками.