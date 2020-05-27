Как заполнить декларацию и не допустить ошибку: практические советы юриста

Декларации о доходах в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат рассказал, как правильно заполнить декларацию о налогах и что нужно не забыть

В Украине до 1 июня необходимо заполнить и подать декларацию. Однако многие не знают, как правильно нужно заполнять налоговые документы и что именно нужно в них указать. По закону декларации нужно было подавать до 30 апреля, но в связи с карантином из-за пандемии коронавируса этот срок был продлен до начала июня.

Как объясняют юристы, налоговые декларации заполнять должны практически все украинцы. Те, кто работает официально в компаниях, могут не переживать, так как их налогами занимается работодатель. А вот в некоторых случаях (получение наследства, продажа недвижимости, сдача жилья в аренду, продажа или покупка ценных бумаг и так далее), - доходы нужно декларировать самостоятельно.

Как рассказал адвокат Олег Татаров в эфире канала "Украина 24", украинцы начинают задумываться о подаче деклараций за 1-2 дня до истечения срока подачи документов. Он посоветовал ознакомиться с правилами оформления деклараций на сайте НАПК, так как изменились особенности декларирования разного имущества, банковских счетов.

Он отметил, что в декларациях нужно обязательно указывать свои дополнительные источники доходов, а также перечислил, какие доходы нужно не забыть в декларации.

"Указать, если есть за границей банковский счет и лицо, которое может им распоряжаться. Движимое имущество – нужно указывать даже то, которым вы не владеете, но пользуетесь, которое может принадлежать членам семьи, знакомым, родственникам. В законодательстве четко определено, кто такие члены семьи, даже если ты разведен и живешь в гражданском браке, ты должен декларировать не только свои доходы, не только своей семьи, но и лица, которое пользуется с тобой совместным бытом. Наличные также надо указывать, проверить доходы свои и семьи — когда-то вы будете покупать имущество либо получать услуги, и вы должны будете указать это в следующий отчетный период, и тогда возникнет вопрос, почему расходы превышают доходы", - объяснил адвокат.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кому нужно подавать декларации о доходах обязательно.

А также мы писали о том, что украинцам грозят штрафы за неоформленные декларации о доходах.

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Автор: Маруся Счастливая