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В Запорожье разъяренная мать избивала сына ногами у всех на глазах (видео)

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 17:17

Видео: (YouTube/IPnews Новости Украины)

В детской комнате Торгового Центра "Украина", что расположен в Запорожье, произошел вопиющий инцидент: неадекватная мать избила своего ребенка. Соответствующий ролик опубликовали 22 января IPnews Новости Украины на YouTube-канале.

Так, 19 января камерам ТЦ удалось заснять ситуацию, когда разъяренная мать начала избивать руками своего сына, после чего ударила каблуком по спине, когда тот пытался отползти.

В Запорожье разъяренная мать избивала сына ногами у всех на глазах (видео)Скриншот видео: (YouTube/IPnews Новости Украины)

Как только окружающие заметили, что происходит - вмешались в ситуацию. Сотрудники пытались успокоить мать и отвести от ребенка, чтобы та ненароком не продолжила буйствовать.

Из-за этого была вызвана полиция, однако конфликт разрешили на месте. Позже выяснилось, что у матери двое детей 6-ти и 2-ух лет. И, как ни странно, женщина ведет свой блог о воспитании и правильном времяпровождении с детьми. 

Напомним, что женщина сожгла мужа за то, что он не дал ей пароль. Пламя увидел их сосед по имени Оджи. Он тут же прибежал к супругам и начал тушить огонь.

Ранее мы сообщали о том, что на Закарпатье мужчина убил жену, а потом вместе с трупом и маленьким ребенком закрылся в доме на три дня.

А также писали о том, что в Киевской области дочь зарезала собственного отца.  

 

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