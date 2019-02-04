Запрет не помеха: "Яндекс.Такси" продолжает работать в Украине

Коллаж: РБК-Украина

Воспользоваться сервисом можно даже без использования VPN

Несмотря на запрет всех сервисов компании "Яндекс" на территории Украины, "Яндекс.Такси" продолжает работать. Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Власов на своей странице в Facebook.

Дмитрий отметил, чтобы воспользоваться сервисом "Яндекс.Такси" даже не нужно использовать VPN. Все работает через обычное мобильное приложение, несмотря на запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также отреагировали на это.

"Яндекс.Карты" работают, хотя пробки могут немного обманывать. ВК приложение не работает, если есть wi-fi работает тоже прекрасно. С Яндекс браузера, который закачивается из маркета без ограничений, открывается тоже легко", - написал Игорь Щербина.

"В программы скорее встроили VPN, обновились автоматически и вуаля", - прокомментировал Владимир Петров.

"Можно просто игнорировать. Для навигации Waze, для такси Uber и Uklon", - посоветовал Богдан Гдаль.

Напомним, что в ночь на 12 ноября 2018 года в "Яндекс.Такси" изнасиловали московскую модель.

Ранее сообщалось, что в Национальном центре кибербезопасности при Министерстве обороны Литвы заявили о том, что сервис Яндекс.Такси, который работает в стране, передает данные на российские IP-адреса.

Мы также писали о том, что российский "Яндекс" случайно рассекретил сотни военных баз.