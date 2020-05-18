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Когда и как заработает транспорт в Украине: в Минздраве озвучили все правила перевозок

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 18:32
Когда и как заработает транспорт в Украине: в Минздраве озвучили все правила перевозок
Транспорт в Украине после карантина (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, какие правила придется соблюдать водителям и пассажирам

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но уже с 12 мая в стране начали снимать карантинные ограничения. Открыли большинство магазинов, людям разрешили снова выйти на работу. Однако в крупных городах остается проблемой транспорт, так как курсируют только крупные автобусы, троллейбусы и трамваи. С 22 мая в Украине могут запустить увеличить количество транспорта.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о правилах перевозок в транспорте. Распоряжение со списком условий было опубликовано на сайте министерства.

  • Все работники транспорта перед началом работы должны проходить обязательный температурный скрининг. Температура 37,2 является причиной отстранения от работы.
  • Водители, кондукторы и другие члены экипажа должны носить медицинскую маску в течении всего рейса. Все пассажиры также обязательно должны находиться в масках.
  • В салонах транспорта разрешено перевозить пассажиров в количестве сидячих мест.
  • Если транспорт направляется в регион, где еще нет смягчения карантинных условий, то в салоне разрешено перевозить 50% пассажиров от количества мест для сидения.
  • Все транспортные средства должны быть перед началом работы продезинфицированы, особенно места контакта рук – поручни и сидения.
  • На автостанциях разрешено пребывания не больше одного человека на 10 кв. метров. Работа залов ожидания запрещена.
  • На территории автовокзалов и станции все пассажиры должны находиться в масках.

Напомним, ранее мы писали о том, какой транспорт заработает в Киеве с 22 мая и когда запустят метро.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины карантинтранспорт
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