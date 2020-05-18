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Киев ослабляет карантин: что откроют уже в пятницу, и когда пустят метро

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 13:00
Киев ослабляет карантин: что откроют уже в пятницу, и когда пустят метро
В Киеве ослабят карантин (фото: freepik)

В Киеве с 22 мая будет новое ослабление карантина

В Киеве с 22 мая будет ослаблен карантин в рамках нового этапа выхода из ограничений. Виталий Кличко рассказал, каким заведениям разрешат работать уже в пятницу, и насколько столица готова к запуску метрополитена.

При соблюдении регламентов и условий безопасности в Киеве 22 мая возобновят работу:

  • промышленные рынки,
  • крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров,
  • спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов,
  • наземный общественный транспорт.

Сейчас в Киеве работает 22 маршрута наземного транспорта. А с пятницы планируется полный запуск общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - сказал Кличко.

Раньше в КГГА рассказали, что о запуске маршруток речь пока не идет.

Киев ослабляет карантин: что откроют уже в пятницу, и когда пустят метро

В Киеве ослабят карантин с 22 мая (фото: telegram/Виталий Кличко)

Что касается работы Киевского метрополитена, то столичные власти заявляют - они готовы к запуску "подземки".

"Котов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующего решения правительства", - добавил мэр.

Ранее в КГГА рассказали, что торгово-развлекательные центры в Киеве будут открыты только при условии, что правительство разрешит запуск "подземки". Ведь столица после ослабления карантинных мер с 11 мая каждое утро и вечер погружается в пробки, а такси вдвое "крутят" стоимость проезда.

Тем временем на фото показывают очередь в сотни метров в Киеве, которая выстраивается по утрам на разрешенный общественный транспорт.

Автор: Светлана Дудукало

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