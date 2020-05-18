ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ послаблює карантин: що відкриють вже у п'ятницю, і коли пустять метро

STYLERЖиття    18.05.2020 - 13:00
Київ послаблює карантин: що відкриють вже у п'ятницю, і коли пустять метро
У Києві послаблять карантин (фото: freepik)

У Києві з 22 травня буде нове ослаблення карантину

У Києві з 22 травня буде послаблений карантин в рамках нового етапу виходу з обмежень. Віталій Кличко розповів, яким закладам дозволять працювати вже в п'ятницю, і наскільки столиця готова до запуску метрополітену.

При дотриманні регламентів та умов безпеки в Києві 22 травня відновлять роботу:

  • промислові ринки,
  • великі магазини площею до 1000 квадратних метрів,
  • спортзали і фітнесцентри, крім басейнів,
  • наземний громадський транспорт.

Зараз в Києві працює 22 маршрути наземного транспорту. А з п'ятниці планується повний запуск громадського транспорту у звичайному режимі.

"Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту", - сказав Кличко.

Раніше в КМДА розповіли, що про запуск маршруток мова поки що не йде.

Київ послаблює карантин: що відкриють вже у п'ятницю, і коли пустять метро

У Києві послаблять карантин з 22 травня (фото: telegram/Віталій Кличко)

Що стосується роботи Київського метрополітену, то столична влада заявляє - вони готові до запуску "підземки".

"Готовий Київ із 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду", - додав мер.

Раніше у КМДА розповіли, що торгово-розважальні центри в Києві будуть відкриті тільки за умови, що уряд дозволить запуск "підземки". Адже столиця після ослаблення карантинних заходів з 11 травня кожен ранок і вечір грузне в заторах, а таксі вдвічі "крутять" вартість проїзду.

Тим часом на фото показують чергу в сотні метрів в Києві, яка вибудовується вранці на дозволений громадський транспорт.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Київ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся