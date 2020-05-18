У Києві назвали терміни відкриття ТРЦ: можемо мати проблему

ТРЦ у Києві (фото: РБК-Україна)

ТРЦ у Києві почнуть працювати за однієї умови

ТРЦ в Києві відновлять свою роботу після карантину тоді, коли в столиці запустять метрополітен, оскільки може виникнути проблема з доступом співробітників центрів до своїх робочих місць. У Київській міській державній адміністрації розраховують, що Кабмін дасть на це дозвіл вже з 25 травня.

У КМДА кажуть, що зі своєї сторони прийняли всі необхідні заходи для підготовки київської "підземки" для відновлення роботи.

Таку заяву зробив заступник голови КМДА Валентин Модрієвський в ефірі каналу "Україна 24".

"Торгові центри ми відкриємо після того, як буде відкрито метрополітен. 25 травня, якщо Кабмін дасть дозвіл. Ми метрополітен підготували - і ми готові в будь-який день до відкриття, але потрібно розуміння, що це відкриття не погіршить стану захворюваності на коронавірус", - говорить Мондрієвський.

Чиновник додав, що відкриття ТРЦ ускладнюється тим, що у працівників центрів просто не буде доступу до своїх робочих місць, якщо метрополітен не буде запущений.

"Ми можемо мати проблеми з доступом людей на цю роботу, без метрополітену це неможливо", - сказав Мондрієвський.

Такі ж терміни назвав нещодавно Віталій Кличко, який попросив Кабмін дозволити роботу метро з 25 травня. Це пов'язано з високим навантаженням на транспортну розв'язку у столиці, адже після ослаблення карантину Київ став у заторах, а ціни на таксі піднялися вдвічі. Якщо без відкритого метро запустять ще і ТРЦ, то ситуація на дорогах погіршає.

Зазначимо, що ТРЦ відкрилися по всій Україні з 11 травня. Винятком стали регіони з високим рівнем поширення коронавіруса. Це Київ, Чернівецька область та Львів, де рішення не послаблювати карантинні обмеження ухвалили через зростання кількості хворих.

Автор: Світлана Дудукало