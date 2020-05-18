В Киеве назвали сроки открытия ТРЦ: можем иметь проблему

ТРЦ в Киеве (фото: РБК-Украина)

ТРЦ в Киеве начнут работать при одном условии

ТРЦ в Киеве возобновят свою работу после карантина тогда, когда в столице запустят метрополитен, поскольку может возникнуть проблема с доступом сотрудников центров к своим рабочим местам. В Киевской городской государственной администрации рассчитывают, что Кабмин даст на это разрешение уже с 25 мая.

В КГГА говорят, что со своей стороны приняли все необходимые меры для подготовки киевской "подземки" для восстановления работы.

Такое заявление сделал заместитель председателя КГГА Валентин Модриевский в эфире канала "Украина 24".

"Торговые центры мы откроем после того, как будет открыт метрополитен. 25 мая, если Кабмин даст разрешение. Мы метрополитен подготовили - и мы готовы в любой день к открытию, но нужно понимание, что это открытие не ухудшит состояния заболеваемости коронавирусом", - говорит Модриевский.

Чиновник добавил, что открытие ТРЦ усложняется тем, что у работников центров попросту не будет доступа к своим рабочим местам, если метрополитен не будет запущен.

"Мы можем иметь проблему с доступом людей на эту работу, без метрополитена это невозможно", - сказал Мондриевский.

Такие же сроки назвал недавно Виталий Кличко, который попросил Кабмин разрешить работу метро с 25 мая. Это связано с высокой нагрузкой на транспортную развязку в столице, ведь после ослабления карантина Киев стал в пробках, а цены на такси взлетели вдвое. Если без открытого метро запустят еще и ТРЦ, то ситуация на дорогах ухудшится.

Отметим, что ТРЦ открылись по всей Украине с 11 мая. Исключением стали регионы с высоким уровнем распространения коронавируса. Это Киев, Черновицкая область и Львов, где решение не ослаблять карантинные ограничения приняли из-за возрастания количества заболевших.

Автор: Светлана Дудукало