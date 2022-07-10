Как зарегистрироваться на AliExpress и получать товары из Китая на своей почте (инструкция)

AliExpress - один из самых удобных почтовых сервисов, благодаря которому можно покупать товары из Китая в разы дешевле. В середине июня доставка через сервис в Украину стала снова доступной. Если вы еще не зарегистрированы на AliExpress мы подскажем вам, как это сделать.

Инструкцию читайте ниже в нашем материале Styler ниже.

Какие преимущества дает AliExpress

Заказывая товары из Китая, вы можете сэкономить в разы. Стоимость доставки может быть немного дороже, чем при заказе по Украине, но себестоимость товара выглядит очень привлекательной.

Недостатками заказа является время доставки. Товар в Украину может идти месяц, а может и больше. Например, ориентированным временем получения товара, заказанного 7 июля, стало 22 августа. Поэтому учитывайте это, когда хотите сделать подарок близким на праздник.

Также имейте в виду, что во время Китайского нового года, который длится с 1 по 15 февраля, с доставкой могут быть задержки. Ведь в Китае идет празднование.

Разница в цене на примере популярной игрушки Huggy Wuggy (Хаги Ваги)

В Украине вы купите 100-сантиметровую игрушку за 1100 грн (с учетом доставки около 1200), а в Китае за 560 грн (с учетом доставки около 700 грн). Что уж и говорить о более дорогих товарах.

Стоимость Хаги Ваги в Украине (скриншот)

Стоимость Хаги Ваги из Китая (скриншот)

Пошаговая инструкция от регистрации до заказа

Загрузите приложение на ваш гаджет или зайдите на официальный сайт www.aliexpress.com.

Создайте "Личный кабинет": введите электронную почту и придумайте пароль для входа на сайт. Вы получите четырехзначный код на e-mail, введите его. Далее вы сможете редактировать профиль (изменять имя, добавлять фото).

Добавьте адрес доставки, заполнив данные: имя, фамилия, номер телефона, адрес проживания. По умолчанию товары будут приходить на ближайшее отделение Укрпочты.

После этого вы сможете выбирать и заказывать товары. Выберите желаемый товар, добавьте в "Корзину" или нажмите кнопку "Купить".

Далее заполните данные вашей платежной карты и нажмите "Оплатить". После этого ждите доставку (ориентировочная дата будет указана при заказе).

Вы оплатили товар (скриншот)

Ориентировочная дата доставки будет указана в заказе (скриншот)

Теперь вы сможете отследить отправку товара в приложении AliExpress или на сайте Укрпочты (Новой почты).

Сведения о местонахождении товара вы также будете получать на почту, которую указали при регистрации.

После формирования заказа можно отслеживать товар (скриншот)

Как заказать на Новую почту

Выберите желаемые товары, добавьте их в "корзину"

Во вкладке "Доставка" выберите сервис доставки AliExpress Standard Shipping выберите отделение доставки на карте

выберите отделение доставки на карте Оплатите заказ

Важно! По умолчанию товар придет на Укрпочту - ближайшее отделение от указанного вами адреса. Чтобы добавить отделение Новой почты, надо во вкладке "пункты выдачи" выбрать желаемый номер отделения.

Выберите AliExpress Standard Shipping для доставки на Новую почту (скриншот)

После оплаты получите трекинг номер заказа. Отследить путь отправления на всех этапах можно через сервисы китайского сайта или на сайте Новой Почты Глобал.

Как заказать на Укрпочту

При оформлении доставки следует выбрать "указать адрес", тогда товар придет на ближайшее отделение Укрпочты. Если есть желание, адрес можно менять или добавлять несколько новых пунктов.

Отметим, что доставка в Украину "Укрпочтой" доступна уже с 15 июня. Сейчас она возможна в 14 областей: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую.

Все заказы, которые доставляются Укрпочтой, можно отследить. Это можно сделать в личном кабинете приложения AliExpress и на сайте Укрпочты.

Доставка в Украину сейчас осуществляется из Китая чартерными рейсами транзитом через почту Латвии, а оттуда в Украину.

Если товар не пришел, или поврежден

В таком случае покупатель может открыть обжалование. Это можно сделать, если:

покупатель не получил товар вовремя;

получил не тот товар, товар с повреждениями или браком;

просто хочет вернуть товар.

Все споры можно найти в личном кабинете, на странице Заказы - споры и возврат.

Это работает по алгоритму: покупатель открывает спор в своем "Личном кабинете". Продавец предлагает решение. Если покупатель согласен, спор закрывается.

Если нет, продавец и покупатель предоставляют доказательства и пытаются прийти к согласию. Если не получилось, вмешивается арбитр AliExpress и выносит свое решение. Решение арбитра можно обжаловать.