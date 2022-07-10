Як зареєструватися на AliExpress та отримувати товари з Китаю на своїй пошті (інструкція)

AliExpress - один з найзручніших поштових сервісів, завдяки якому можна купувати товари з Китаю в рази дешевше. В середині червня доставка через сервіс в Україну стала знову доступною. Якщо ви й досі не зареєстровані на AliExpress, ми підкажемо вам, як це зробити.

Інструкцію читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.

Які переваги дає AliExpress

Замовляючи товари з Китаю, ви можете зекономити в рази. Вартість доставки може бути трохи дорожчою, ніж при замовлені по Україні, але собівартість товару виглядає дуже привабливою.

Недоліками замовлення є час доставки. Товар до України може йти місяць, а може й більше. Наприклад, орієнтованим часом отримання товару, замовленого 7 липня, стало 22 серпня. Тому враховуйте це, коли хочете зробити подарунок близьким на свято.

Також майте на увазі, що під час Китайського нового року, який триває з 1 по 15 лютого, з доставкою можуть бути затримки. Адже в Китаї йде святкування.

Різниця в ціні на прикладі популярної іграшки Huggy Wuggy (Хагі Вагі)

В Україні ви купите 100-сантиметрову іграшку за 1100 грн (з урахуванням доставки близько 1200), а в Китаї за 560 грн (з урахуванням доставки близько 700 грн). Що вже й говорити про більш вартісні товари.

Вартість Хагі Вагі в Україні (скріншот)

Вартість Хагі Вагі з Китаю (скріншот)

Покрокова інструкція - від реєстрації до замовлення

Завантажте додаток на ваш гаджет або зайдіть на офіційний сайт www.aliexpress.com.

Створіть "Особистий кабінет": введіть електронну пошту та придумайте пароль для входу на сайт. Ви отримаєте чотиризначний код на e-mail, введіть його. Далі ви зможете редагувати профіль (змінювати ім'я, додавати фото).

Додайте адресу доставки, заповнивши дані: ім'я, прізвище, номер телефону, адресу проживання. За замовчуванням товари приходитимуть на найближче відділення Укрпошти.

Після цього ви зможете обирати і замовляти товари. Виберіть бажаний товар, додайте до "Кошика", або натисніть "Купити".

Далі заповніть дані вашої платіжної картки і натисніть "Оплатити". Після цього чекайте на доставку (орієнтовна дата буде вказана при замовленні).

Ви оплатили товар (скріншот)

Орієнтовна дата доставки буде вказана у замовленні (скріншот)

Тепер ви зможете відстежити відправку товару в додатку AliExpress або на сайті Укрпошти (Нової пошти).

Відомості про місцезнаходження товару ви також будете отримувати на пошту, яку вказали при реєстрації.

Після формування замовлення можна відстежувати товар (скріншот)

Як замовити на Нову пошту

Виберіть бажані товари, додайте їх в "Кошик"

У вкладці "Доставка" виберіть сервіс доставки AliExpress Standard Shipping і виберіть відділення доставки на карті

і виберіть відділення доставки на карті Оплатіть замовлення

Важливо! За замовчуванням товар прийде на Укрпошту - найближче відділення від вказаної вами адреси. Щоб додати відділення Нової пошти, треба у вкладці "Пункти видачі" вибрати бажаний номер відділення.

Оберіть AliExpress Standard Shipping для доставки на Нову пошту (скріншот)

Після оплати отримаєте трекінг номер замовлення. Відстежити шлях відправлення на всіх етапах можна через сервіси китайського сайту або на сайті Нової Пошти Глобал.

Як замовити на Укрпошту

При оформленні доставлення слід вибрати "вказати адресу", тоді товар прийде на найближче відділення Укрпошти. Якщо є бажання, адресу можна змінювати чи додавати кілька нових пунктів.

Зазначимо, що доставка в Україну "Укрпоштою" доступна вже з 15 червня. Наразі вона можлива в 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку.

Всі замовлення, які доставляються Укрпоштою, можна відстежити. Це можна зробити в особистому кабінеті додатку AliExpress та на сайті Укрпошти.

Доставка в Україну наразі здійснюється з Китаю чартерними рейсами транзитом через пошту Латвії, а звідти в Україну.

Якщо товар не прийшов, або пошкоджений

В такому випадку покупець може відкрити оскарження. Це можна зробити, якщо:

покупець не отримав товар вчасно;

отримав не той товар, товар з ушкодженнями або браком;

просто хоче повернути товар.

Всі суперечки можна знайти в особистому кабінеті, на сторінці Замовлення - Спори та повернення.

Це працює за алгоритмом: покупець відкриває спір у своєму "Особистому кабінеті". Продавець пропонує рішення. Якщо покупець згоден, спір закривається.

Якщо ні, продавець і покупець надають докази та намагаються дійти згоди. Якщо не вийшло, втручається арбітр AliExpress і виносить своє рішення. Рішення арбітра можна оскаржити.