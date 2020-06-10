Как защитить свои деньги от мошенников: четыре главных правила

Мошенники в Украине постоянно придумывают новые схемы для похищения средств украинцев. За прошлый год преступники ухитрились похитить с банковских карт украинцев более 300 миллионов гривен. Банкир Олег Гороховский дал советы о том, как уберечь свои денежные средства от аферистов.

Гороховский отметил, что аферисты используют различные ухищрения, чтобы подтолкнуть людей отдать свои средства или поделиться конфиденциальной информацией. Однако он назвал четыре главных правила, которые помогут избежать любой ситуации с мошенниками. Об этом он рассказал в эфире "Сніданок 1+1".

Первое и самое главное. Что бы не говорили мошенники, никогда, ни под каким предлогом, ни при каких обстоятельствах, нельзя говорить свои данные по телефону. Это касается паролей, кодов, особенно тех, что приходят в смс. Мошенники всегда говорят, что им очень нужна эта информация.

Второе. Один клик на ссылку и деньги уже в руках аферистов. Этот вид мошенничества называется фишинг. Все сообщения о том, что вы выиграли машину, ваш кредит оформлен, с просьбой перейти по ссылке – лучше сразу удалять.

Третье. Деньги с вашей карты может украсть вирус. Он попадает на ваш компьютер, крадет все данные, которые находятся на жестком диске компьютера. Там могут быть пароли от банка и другая личная информация. Не стоит хранить на компьютере пароли и для надежности Гороховский рекомендует использовать клиент-банк для смартфонов. Если мошенник попытается похитить деньги, то банк увидит нетипичную трансакцию и сможет отреагировать.

Четвертое. Будьте внимательными и всю информацию относительно карты или счетов проверяйте непосредственно в банке.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами.

А также рассказывали о том, что клиенты ПриватБанка могут стать жертвами аферистов.