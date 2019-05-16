Засовывали в пасть траву: новые подробности о нападении пса в Вишневом

В городе Вишневое Киевской области собака набросилась на компанию девочек. Две школьницы успели убежать, а третьей от собаки сильно досталось.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook появилась информация о том, что якобы дети сами виноваты в нападении, так как они пытались накормить собаку травой и мучали ее. Однако позже в сюжете ТСН рассказали, что произошло на самом деле.

Скриншот публикации (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Восьмилетняя Настя, которая стала жертвой укусов, утверждает, что она не помнит подробностей нападения. Свидетели говорят, что девочки сами позвали собаку во двор и хотели поиграть с ней, а также сделать несколько фотографий.

Сначала все было хорошо, пес подошел к девочкам, они попробовали его угостить травой, и он не проявлял к ним агрессии. А потом они захотели сделать фотографию.

"Настя вот так поставила телефон, собака нормально. Это вспышка была, и пес испугался, я не знаю – он просто кинулся на Настю", - рассказала одна из девочек.

От страха дети разбежались. Никаких особых примет пса они не запомнили и объяснить волонтерам, как выглядит собака, они не смогли. Также неизвестно, собака была домашняя, на самовыгуле или бездомная. По одной из фотографий удалось найти пса, который похож на ту, которая совершила нападение. Защитники животных теперь переживают, чтобы поиски одного пса не превратились в месть и избиение других бездомных собак.

Настю госпитализировали в больницу и врачам пришлось наложить только на лице 57 швов, а по телу просто сосчитать не могут. К счастью, жизненно важные органы ребенка не пострадали.

"Главное – это была косметика. К счастью, глаз не пострадал. Щечная, височная часть. Для девочки это очень важно, чтобы не возникло после операции никаких деформаций", - рассказал заведующий отделения челюстно-лицевой хирургии киевской детской больницы №7 Геннадий Коротченко.

Зоозащитники напоминают, что должна быть коллективная ответственность – и родителей, и заводчиков собак.

"Нельзя подходить к собакам, которых они не знают – бездомные это собаки или домашние. Родители должны проводить разъяснительную работу для своих детей, учитывая, что такая ситуация произошла, она может стать показательной, примером для родителей и детей, что так поступать нельзя", - отметили волонтеры.

Собака покусала девочку в Вишневом (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области в оросительном канале погибли двое мальчиков.

А также мы сообщали о том, что под Киевом собака набросилась на компанию школьниц.