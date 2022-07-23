Не заставляйте детей есть! Развеян очередной миф о детском ожирениии

Взрослые люди с ожирением имеют эту проблему еще в детстве и она связана не только с генетикой.

Об этом рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.

Чего не стоит делать с детским питанием

Не заставляйте детей есть никогда. Организм это – мощная машина, которая лучше от вас знает, когда ребенку пора к столу.

"Сынок, давай к столу, пока горячо, мама старалась" - выбросьте такие фразы из лексикона.

Не заставляйте ребенка доедать, его организм сам знает, когда следует остановиться.

"Пока не доешь, из-за стола не встанешь" - не надо так, ребенок не мешок для утрамбовки пищи.

То есть ребенок сам знает, когда он проголодается, перед вами стоит задача направить его выбор на правильную еду.

Как организм регулирует жир в теле?

Жиpовая ткань вырабатывает гормон сытости лептин, информирующий мозг об энергетическом статусе: сколько жиpа в оронизме и достаточно ли пищи мы потребляем. Чем больше жира на попе и боках, тем больше гормона сытости. Выглядит так, будто организм этим гормоном защищает себя от ожирения.

Ожирение – это хронический воспалительный процесс невысокой интенсивности. Воспаленный мозг не чувствует гормон сытости. Кроме того, при ожирении лептин не может пройти фейс-контроль мозга - гематоэнцефалический барьер. То есть при ожирении много гормона сытости, но он не работает. Нет, гормон сытости не защищает от ожирения, его задача в другом...



Лептин – это защита не от переедания, а от недоедания. Вы, наверное, удивитесь, как гормон сытости может защищать от недоедания?

"Когда мы худеем, у нас уменьшается количество фабрики по созданию лептина, то есть жира в теле становится меньше. Схема следующая: меньше жира в организме – меньше гормона сытости – больше хочется есть. Голод, как результат недостатка лептина – мощный стимул искать что-то питательное. Когда выше я вам говорил, что при уменьшении количества жира в организме уменьшается продукция лептина, я упростил", - сообщил Мандзяк.