Не заставляйте детей есть! Развеян очередной миф о детском ожирениии
Взрослые люди с ожирением имеют эту проблему еще в детстве и она связана не только с генетикой.
Об этом рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.
Чего не стоит делать с детским питанием
Не заставляйте детей есть никогда. Организм это – мощная машина, которая лучше от вас знает, когда ребенку пора к столу.
"Сынок, давай к столу, пока горячо, мама старалась" - выбросьте такие фразы из лексикона.
Не заставляйте ребенка доедать, его организм сам знает, когда следует остановиться.
"Пока не доешь, из-за стола не встанешь" - не надо так, ребенок не мешок для утрамбовки пищи.
То есть ребенок сам знает, когда он проголодается, перед вами стоит задача направить его выбор на правильную еду.
Как организм регулирует жир в теле?
Жиpовая ткань вырабатывает гормон сытости лептин, информирующий мозг об энергетическом статусе: сколько жиpа в оронизме и достаточно ли пищи мы потребляем. Чем больше жира на попе и боках, тем больше гормона сытости. Выглядит так, будто организм этим гормоном защищает себя от ожирения.
Ожирение – это хронический воспалительный процесс невысокой интенсивности. Воспаленный мозг не чувствует гормон сытости. Кроме того, при ожирении лептин не может пройти фейс-контроль мозга - гематоэнцефалический барьер. То есть при ожирении много гормона сытости, но он не работает. Нет, гормон сытости не защищает от ожирения, его задача в другом...
Лептин – это защита не от переедания, а от недоедания. Вы, наверное, удивитесь, как гормон сытости может защищать от недоедания?
"Когда мы худеем, у нас уменьшается количество фабрики по созданию лептина, то есть жира в теле становится меньше. Схема следующая: меньше жира в организме – меньше гормона сытости – больше хочется есть. Голод, как результат недостатка лептина – мощный стимул искать что-то питательное. Когда выше я вам говорил, что при уменьшении количества жира в организме уменьшается продукция лептина, я упростил", - сообщил Мандзяк.
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