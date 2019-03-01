Застряли в Дели: история с украинскими туристами получила продолжение

Коллаж РБК-Украина

Часть пассажиров сможет вернуться домой уже 1 марта

В четверг, 28 февраля стало известно, что в аэропорту Ганди в Дели, Индия, застряли несколько тысяч пассажиров, так как все рейсы были отменены из-за конфликта Индии и Пакистана. Один из пассажиров, который должен был лететь в Киев, Владимир Шабловский, написал о ситуации на своей странице в Facebook и попросил помощи, так как сотрудники авиакомпании предложили только перенести рейсы на несколько дней.

В плену аэропорта оказались пассажиры с детьми, а также те, кто не мог себе позволить купить другой билет или оплатить гостиницу. Авиакомпания в поселении отказала, сославшись на то, что нет свободных мест. Украинские дипломаты сначала отказались приехать в аэропорт и свели всю свою помощь к тому, что написали представителям авиакомпании.

Однако после того, как информация о ЧП появилась в социальных сетях и СМИ, ситуация начала понемногу улучшаться. Владимир Шабловский сообщил, что в аэропорт приехали представители посольства и занялись переговорами с сотрудниками авиакомпании Air Astana.

Фото: Facebook.com/Владимир Шабловский

Позже он рассказал, что украинцам выделили транспорт из посольства и отвезли в гостиницу. Вопрос с финансовой помощью тоже пообещали решить. На утро запланирован один вылет, который сможет доставить домой часть украинцев. Еще 16 человек осталось пока без билетов, а также в Дели остались те, кто согласился на первоначальные предложения авиакомпании на перенос вылета, на 4-е и 5-е марта.

Скриншот поста (Facebook.com/Владимир Шабловский)

Напомним, ранее Styler сообщал о том, что получена информация от Air Astana о ситуации, которая произошла в аэропорту Дели.

А также писали о том, как на украинцах может отобразиться конфликт между Индией и Пакистаном.