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Засуха, а затем резкое похолодание: синоптики дали прогноз на август 2022

Коллаж РБК-Украина: какая будет погода в Украине в августе 2022
Автор: Светлана Мащенко

В августе 2022 синоптики прогнозируют засушливую жаркую погоду, а затем резкое похолодание и дождливые дни.

Читайте ниже в материале Styler детали относительно погоды в Украине.

По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой (около +30), осадков будет мало. Вторая декада будет более свежей (около +25 градусов в течение дня), но снова с минимумом осадков. Остаток же месяца ожидается прохладнее (+19+23), а дожди участятся.

Скриншот: wisemeteo.com

По книге народного синоптика Леонида Горбаня, последний месяц лета будет жарким и почти без осадков, наступит сильная засуха. Небольшие дожди возможны в середине и конце августа.

Он прогнозировал, что средняя температура августа составит 23-24 градуса тепла - будут и очень жаркие дни, и свежая погода.

Ресурс Gismeteo дает похожий прогноз погоды - первая половина месяца - жаркая и засушливая, затем похолодание и дожди.

Смотрите ниже прогноз на август для Киева, Львова, Одессы, Харькова.

Скриншот: gismeteo.ua

Ранее мы писали, сколько выходных будет в августе 2022 и будут ли дополнительные дни для отдыха.

Также сообщалось, какая погода будет в ближайшие дни.

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Погода в Украине