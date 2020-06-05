Затмение Луны: когда и где можно будет увидеть уникальное явление

Лунное затмение 5 июня (Фото: pixabay.com)

Вечером 5 июня украинцы смогут увидеть на небе уникальное лунное затмение

Полутеневое затмение Луны произойдет в пятницу, 5 июня. Увидеть уникальное явление смогут жители Европы, Азии, Африки, Австралии, а также Украины. Особую изюминку этому затмению добавляет то, что оно совпадает с полнолунием.

Жители Украины смогут полюбоваться полутеневым затмением полной Луны в 20:45 по киевскому времени. Длиться затмение будет до 00:04, а пиковая фаза произойдет в 22:24.

Полутенью закроется только край диска Луны, поэтому не стоит ожидать, что она окрасится в красноватый оттенок. Если погода будет благоприятной, то жители Украины смогут с помощью оптических приборов увидеть небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска.

Следующее такое явление, по словам специалистов, произойдет уже через месяц, 5 июля. Однако невооруженным глазом его увидеть отчетливо не удастся.

Лунные затмения происходят, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. При этом Луна заходит в конус тени Земли и очень часто приобретает красноватый оттенок. 5 июня украинцы смогут увидеть явление с полутенью. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Змееносец и пройдет сквозь северную часть земной полутени.

Астрологи утверждают, что затмение Луны в полнолуние может активно влиять на события и людей. Может обостриться агрессия, возникнут конфликты. В такие дни нежелательно принимать важные и импульсивные решения, есть риск быть обманутым или втянутым в иллюзии.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в дни лунного затмения.

А также рассказывали о том, что астрологи сообщили о том, что ждет все знаки Зодиака в период полнолуния.

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Автор: Анна Шиканова