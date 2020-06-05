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Затемнення Місяця: коли і де можна буде побачити унікальне явище

STYLERЖиття    05.06.2020 - 10:25
Затемнення Місяця: коли і де можна буде побачити унікальне явище
Місячне затемнення 5 червня (Фото: pixabay.com)

Увечері 5 червня українці зможуть побачити на небі унікальне місячне затемнення

Напівтіньове затемнення Місяця відбудеться у п'ятницю, 5 червня. Побачити унікальне явище зможуть жителі Європи, Азії, Африки, Австралії, а також України. Особливу родзинку цього затемнення додає те, що воно збігається з повним місяцем.

Жителі України зможуть помилуватися напівтіньовим затемненням повного Місяця о 20:45 за київським часом. Тривати затемнення буде до 00:04, а пікова фаза відбудеться о 22:24.

Півтінню закриється тільки край диска Місяця, тому не варто очікувати, що він забарвиться в червонуватий відтінок. Якщо погода буде сприятливою, то жителі України зможуть за допомогою оптичних приладів побачити невелике потемніння нижнього (південного) краю місячного диска.

Наступне таке явище, за словами фахівців, відбудеться вже через місяць, 5 липня. Проте неозброєним оком побачити його чітко не вдасться.

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля опиняється на одній лінії між Сонцем і Місяцем. При цьому Місяць заходить в конус тіні Землі й дуже часто набуває червонуватий відтінок. 5 червня українці зможуть побачити явище з півтінню. Під час затемнення Місяць буде перебувати в сузір'ї Змієносець і пройде крізь північну частину земної півтіні.

Астрологи стверджують, що затемнення Місяця в повню може активно впливати на події та людей. Може загостритися агресія, виникнуть конфлікти. В такі дні небажано приймати важливі та імпульсивні рішення, є ризик бути обманутим або втягнутим в ілюзії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити в дні місячного затемнення.

А також розповідали про те, що астрологи повідомили про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період повного місяця.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України затмениеЛунаполнолуние
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