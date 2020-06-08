Зеленский хочет изменить законодательство: о чем речь и при чем тут первая леди страны

Владимир Зеленский с супругой Еленой (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский хочет создать закон о первой леди

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание изменить украинское законодательство и урегулировать вопрос с обязанностями первой леди страны.

Как рассказал президент Украины во время своей поездки в Хмельницкий, его супруга часто подвергается критике со стороны общества и по отношению к ней ведут себя несправедливо и не этично. Зеленский задумался о том, чтобы создать закон, который будет регулировать институт первой леди. Об этом он рассказал корреспондентам издания "Украинская правда" во время командировки в Хмельницкий.

"У нас была история, о которой мы не хотели говорить. Она писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, которые не лечили больных с коронавирусом, а просто в жизни им заболели. Писала письма, но не хотела на этом пиариться. Антипиар ей сделал человек, который ответил: "Что это за письма? Где мои 300%?" К сожалению, этот врач не может получить эти 300%, так как не спасал людей с коронавирусом. А эту надбавку могут получить только врачи, которые боролись с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью", - объяснил Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, этот врач повел себя не этично и обидно, так как надбавки и зарплаты не зависят от первой леди.

Президент отметил, что первая леди действительно делает много вещей, без пиара и в Украине действительно не хватает закона, который бы регулировал обязанности первой леди.

"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое бы регулировало институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю. Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Я хочу разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Тут не нужно никакое финансирование", - рассказал президент Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы обратились к Зеленскому со странной просьбой.

А также рассказывали о том, что Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки.

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Автор: Анна Шиканова