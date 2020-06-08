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Украинцы обратились к Зеленскому со странной просьбой

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 09:21
Украинцы обратились к Зеленскому со странной просьбой
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

На сайте президента Украины появилась странная петиция

Президента Украины Владимира Зеленского попросили не чипировать граждан страны. С такой странной просьбой выступил украинец Погорелов Владислав на сайте главы государства. Дело в том, что он создал петицию с предложением законодательно запретить вживлять украинцам чипы в тело.

Петицию зарегистрировали 5 июня, пока что она собрала лишь 619 подписей. Она опубликована на сайте президента.

"Законодательно запретить чипирование людей путем вживления чипа в тело", - написал автор прошения.

Отметим, для того, чтобы гарант рассмотрел просьбу к нему, петиция должна набрать 25 тысяч подписей.

Напомним, во всем мире набирает популярность конспирологическая теория, которая говорит, что глава Microsoft Билл Гейтс якобы из-за вакцины против коронавируса хочет вживить в организм людей микрочипы, чтобы контролировать их с помощью технологий 5G. Поклонники этой идеи уверены, что история с коронавирусом - эта идея Билла Гейтса.

Интересно, что наместник Почаевской лавры митрополит Владимир поддержал заявление Синода Православной церкви Молдовы МП о том, что коронавирус придумал Билл Гейтс.

Как мы ранее писали, Билл Гейтс рассказал, собирается ли чипировать весь мир.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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