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Українці звернулися до Зеленського з дивним проханням

STYLERЖиття    08.06.2020 - 09:21
Українці звернулися до Зеленського з дивним проханням
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

На сайті президента України з'явилася дивна петиція

Президента України Володимира Зеленського попросили не чіпувати громадян країни. З таким дивним проханням виступив українець Погорєлов Владислав на сайті глави держави. Річ у тому, що він створив петицію з пропозицією законодавчо заборонити вживляти українцям чіпи в тіло.

Петицію зареєстрували 5 червня, поки що вона зібрала лише 619 підписів. Вона опублікована на сайті президента.

"Законодавчо заборонити чіпування людей шляхом імплантації чіпа в тіло", - написав автор прохання.

Зазначимо, для того, щоб гарант розглянув прохання до нього, петиція повинна набрати 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, у всьому світі набирає популярність конспірологічна теорія, яка говорить, що глава Microsoft Білл Гейтс нібито через вакцини проти коронавірусу хоче імплантувати в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G. Прихильники цієї ідеї впевнені, що історія з коронавірусом - це ідея Білла Гейтса.

Цікаво, що намісник Почаївської лаври митрополит Володимир підтримав заяву Синоду Православної церкви Молдови МП про те, що коронавірус придумав Білл Гейтс.

Як ми раніше писали, Білл Гейтс розповів, чи збирається чіпувати весь світ.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Володимир Зеленський
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