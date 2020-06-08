Зеленський хоче змінити законодавство: про що мова і при чому тут перша леді країни

Володимир Зеленський з дружиною Оленою (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський хоче створити закон про першу леді

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання змінити українське законодавство і врегулювати питання з обов'язками першої леді країни.

Як розповів президент України під час своєї поїздки в Хмельницький, його дружина часто піддається критиці з боку суспільства і стосовно неї поводяться несправедливо і не етично. Зеленський задумався про те, щоб створити закон, який буде регулювати інститут першої леді. Про це він розповів кореспондентам видання "Українська правда" під час відрядження до Хмельницького.

"У нас була історія, про яку ми не хотіли говорити. Вона писала листи підтримки всім лікарям, які захворіли на коронавірус. І навіть всім тим, які не лікували хворих з коронавірусом, а просто в житті їм захворіли. Писала листи, але не хотіла на цьому піаритися. Антипіар їй зробив чоловік, який відповів: "Що це за листи? Де мої 300%?" На жаль, цей лікар не може отримати ці 300%, оскільки не рятував людей з коронавірусом. А цю надбавку можуть отримати тільки лікарі, які боролися з коронавірусом, які ризикували своїм життям", - пояснив Зеленський.

Він додав, що, на його думку, цей лікар поводився не етично і прикро, бо надбавки та зарплати не залежать від першої леді.

Президент зазначив, що перша леді дійсно робить багато речей, без піару і в Україні дійсно не вистачає закону, який би регулював обов'язки першої леді.

"Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке б регулювало інститут першої леді. Я в цьому впевнений зараз. У першої леді, принаймні в майбутньому, повинні бути обов'язки. Я так вважаю. Серйозно кажу. Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що буде робити перша леді. Я хочу розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт на законодавчому рівні, закріпити це питання. Тут не потрібно ніяке фінансування", - розповів президент України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці звернулися до Зеленського з дивним проханням.

А також розповідали про те, що Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова