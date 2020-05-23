Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу украинцев о передаче Киево-Печерской Лавры в использование ПЦУ и расторжении договора аренды храма с УПЦ МП.

Соответствующая петиция на сайте президента за месяц набрала 27,5 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения вопроса главой государства.

Зеленский ответил авторам петиции и заявил, что вопросами аренды Киево-Печерской лавры занимается Кабинет министров.

Таким образом президент просто переадресовал вопрос правительству.

"Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" Кабинет Министров Украины является субъектом управления, определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе Зеленского авторам петиции.

Ранее сообщалось, что в мотивационной части авторы петиции называли справедливым то, чтобы Киево-Печерскую Лавру использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью в Украине. Также в инициативе отмечалось, что УПЦ МП не является таковой. Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП часто высказывались и действовали против украинского народа.

Напомним, что предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний зимой 2019 года озвучил мнение, что Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра в Тернопольской области и Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области выйдут из юрисдикции УПЦ МП в течение года-двух.