Достояние украинского народа: Епифаний о переходе лавр в поместную церковь

Фото: коллаж РБК-Украина

Митрополит подчеркнул, что нет другого пути, кроме объединения

Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра в Тернопольской области и Свято-Успенская Святогорская лавра в Донецкой области выйдут из юрисдикции РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московсокого патриархата) в течение года-двух. Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью для издания "Новое Время".

Отметим, что всего в Украине 5 лавр. Три из них пока еще подчиняются МП. Во Львовской области Свято-Успенская Унивская лавра Студийского устава и Свято-Ивановская лавра Студийского устава - греко-католические.

Как сказал глава ПЦУ, он хочет, чтобы лаврские монахи самостоятельно пришли к осознанию того, что нет другого пути, кроме пути объединения, чтобы "вместе творить нашу новейшую историю".

Фото: Киево-Печерская лавра (interesniy.kiev.ua)

Епифаний верит что Господь создаст соответствующие условия, что лавры перейдут к ПЦУ в течение следующих лет, "возможно, даже года".

Фото: Святогорская лавра (Влад Красинский, РБК-Украина)

Также священнослужитель подчеркнул, что лавры являются духовно-культурным достоянием украинского народа.

Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

Как сообщалось ранее, митрополит Епифаний также высказался о Евромайдане и объяснил, почему изменения в стране происходят так медленно.

Также Епифаний рассказал о том, что самой дорогой покупкой за последние 10 лет в его жизни стал автомобиль Audi A6. Он отметил, что именно на этом автомобиле он на данный момент передвигается по городу.

Напомним, что в ноябре Министерство юстиции Украины отменил незаконную передачу Почаевской лавры УПЦ МП.