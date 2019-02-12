Все хотят мгновенного чуда: Епифаний высказался о Майдане

Фото: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

Он объяснил, почему изменения в стране не могут пройти очень быстро

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, которого интронизировали 3 февраля, высказался о Евромайдане и объяснил, почему изменения в стране происходят так медленно. Об этом он сообщил в интервью для издания "Новое Время".

Епифаний рассказал, что во время объединительного собора он почувствовал такое же единение украинцев, которое было во время Евромайдана.

"В украинском обществе и раньше был запрос на единение. И это было ощутимо во время Майдана. Вот, например, во время объединительного собора я почувствовал то настроение единения, которое царило тогда, на Евромайдане", - сообщил митрополит Киевский и всея Украины.

Он отметил, что изменения не могут произойти очень быстро и нужно пройти долгий путь реформирования.

"Но для того чтобы воплотить все чаяния и надежды, нужно пройти сложный путь становления и реформирования. Это касается и украинской церкви. Дорога реформ всегда сложная, потому что народ, который декларировал определенные позиции на Майдане, оказался не готов пройти извилистый путь изменений. Все хотят мгновенного чуда: вот произошла революция, а на следующий год у нас все должно быть, как в Европе. Но для этого нужно много и пострадать, наверное", - отметил Епифаний и сравнил этот процесс с медицинской операцией.

"Это как в медицине: нужно сделать операцию, а потом будет восстановление. Но, к сожалению, мы к этому не совсем готовы. И поэтому есть большие запросы и есть разочарование. Много критики. Критика должна быть конструктивной, а не деструктивной. Со стороны легко критиковать, а принимать решения сложно. Когда ты несешь ответственность, иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим, а не между плохим и хорошим. Этого многие не понимают. Страна идет по сложному пути поиска себя. И повернуть назад означает предать себя", - резюмировал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что Епифаний ответил рассказал, кто платит зарплату священникам.

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Видео: РБК-Украина