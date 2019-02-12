Епифаний рассказал о самой дорогой покупке в жизни

Фото: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также он рассказал, какая страна произвела на него самое сильное впечатление

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, который 3 февраля прошел церемонию интронизации в Киеве в Соборе Святой Софии, рассказал о том, какая покупка стала самой дорогой в его жизни, и какая страна произвела на него самое большое впечатление. Об этом он сообщил в интервью для издания "Новое Время".

Епифаний рассказал о том, что самой дорогой покупкой за последние 10 лет в его жизни стал автомобиль Audi A6. Он отметил, что именно на этом автомобиле он на данный момент передвигается по городу.

Кроме того, у митрополита поинтересовались тем, визит в какую страну на него произвел самое сильное впечатление.

"Посещение Австралии. Она сама по себе красивая, уникальная и интересная", - рассказал Епифаний.

Напомним, ранее мы писали о том, Епифаний рассказал об уникальном чувстве единения украинцев, которое было на Евромайдане и которое он почувствовал во время объединительного собора.

А также мы рассказывали о том, как прошла интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Кроме того, мы сообщали о том, что митрополит Епифаний рассказал, за чей счет живут служители украинской церкви.

Видео: РБК-Украина