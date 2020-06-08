На Земле нашли место с самым чистым воздухом: где оно

Ученые из США рассказали, что на земле есть место с самым чистым воздухом на нашей планете. Тут находится часть атмосферы, которая не затронута деятельностью человека. Это место находится в Южном океане к югу от 40 градусов южной широты.

На этой территории исследователи не нашли аэрозолей, образующихся в результате антропогенной деятельности и переносимых ветром на огромные расстояния. Об этом сообщают ученые из Государственного университета Колорадо, пишет Phys.org.

Как утверждают специалисты, воздух над этой территорией Южного океана, окружающим Антарктиду, практически не подвергается загрязнению со стороны людей и туда не попадает пыль с континентов.

Отметим, что образцы воздуха собирали во время полевых исследований. Корабль с учеными направлялся из юга Тасмании до Антарктики. Образцы взяли в морском пограничном слое. Он контактирует с океаном.

Ученые сообщили, что микроорганизмы в образцах воздуха попали туда из океана.

По словам ученых, воздух над Южным океаном был настолько чистым, что исследователям не хватало ДНК для работы.

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