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На Землю надвигается сильнейшая магнитная буря: названа опасная дата

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Понедельник 18 июля 2022 21:33
На Землю надвигается сильнейшая магнитная буря: названа опасная дата Магнитная буря накроет Землю завтра (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На поверхности Солнца ученые обнаружили новое пятно, которое спровоцировало огромную солнечную вспышку класса М. В сторону Земли направилось множество солнечных частиц, которые при столкновении с магнитосферой образуют магнитную бурю.

Когда ожидается геомагнитный шторм и сильная магнитная буря, рассказали в Interesting Engineering.

Самые опасные даты магнитных бурь

По данным экспертов, магнитная буря начнется уже завтра, 19 июля. Она будет затяжной - до 23 июля. Вспышки будут относиться к пяти разным классам и ожидается уровень М - геомагнитная буря G2.

На Землю надвигается сильнейшая магнитная буря: названа опасная дата

Прогноз по магнитным бурям (swpc.noaa.gov)

Какие проблемы может вызвать такая буря

Такой геомагнитный шторм может спровоцировать сбой в системах GPS и радиосвязи на всей планете. Может "барахлить" электроника, наземные энергетические системы. А еще эксперты не исключают в полярных широтах появления северного сияния.

На человека такие вспышки тоже влияют и это вызывает различные недомогания и ухудшение самочувствия:

  • Головная боль, головокружение
  • Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления
  • Слабость, повышенная утомляемость
  • Звон в ушах, шум в голове
  • Апатия, сонливость днем и бессонница ночью
  • Нервозность, раздражительность, агрессивность
  • Нарушение работоспособности, концентрации
  • Тревожность, депрессия, резкие перепады настроения
  • Проблемы с пищеварением
  • Дискомфорт и тяжесть в области сердца
  • Боль в суставах, мышцах
  • Боль в местах переломов и травм
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму во время магнитной бури

Медики рекомендуют придерживаться нормального графика - полноценно высыпаться, не перегружать организм физическими и умственными нагрузками. Не ввязываться в конфликты, поменьше нервничать и побольше дышать свежим воздухом.

Утром поможет взбодриться небольшая зарядка и контрастный душ. Вечером постарайтесь не смотреть новости - примите ванну, почитайте книгу.

Сократите количество кофе, пейте больше воды и травяного чая. А от алкоголя стоит полностью отказаться.

В питании отдавайте предпочтение овощам, фруктам. От вредных, острых, жирных и соленых продуктов откажитесь.

Интенсивную тренировку замените походом на бассейн, днем прогуляйтесь на свежем воздухе.

Контролируйте пульс и давление. Если есть такая возможность - отправляйтесь за город, на дачу. Или выделите хотя бы час на отдых днем.

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить все нагрузки, не планировать важные мероприятия, постараться больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие пять видов головной боли нельзя игнорировать.

А еще мы писали о том, какой витамин избавит от частых головных болей и мигрени.

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Магнитная буря головная боль
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