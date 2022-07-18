На Землю надвигается сильнейшая магнитная буря: названа опасная дата
На поверхности Солнца ученые обнаружили новое пятно, которое спровоцировало огромную солнечную вспышку класса М. В сторону Земли направилось множество солнечных частиц, которые при столкновении с магнитосферой образуют магнитную бурю.
Когда ожидается геомагнитный шторм и сильная магнитная буря, рассказали в Interesting Engineering.
Самые опасные даты магнитных бурь
По данным экспертов, магнитная буря начнется уже завтра, 19 июля. Она будет затяжной - до 23 июля. Вспышки будут относиться к пяти разным классам и ожидается уровень М - геомагнитная буря G2.
Прогноз по магнитным бурям (swpc.noaa.gov)
Какие проблемы может вызвать такая буря
Такой геомагнитный шторм может спровоцировать сбой в системах GPS и радиосвязи на всей планете. Может "барахлить" электроника, наземные энергетические системы. А еще эксперты не исключают в полярных широтах появления северного сияния.
На человека такие вспышки тоже влияют и это вызывает различные недомогания и ухудшение самочувствия:
- Головная боль, головокружение
- Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления
- Слабость, повышенная утомляемость
- Звон в ушах, шум в голове
- Апатия, сонливость днем и бессонница ночью
- Нервозность, раздражительность, агрессивность
- Нарушение работоспособности, концентрации
- Тревожность, депрессия, резкие перепады настроения
- Проблемы с пищеварением
- Дискомфорт и тяжесть в области сердца
- Боль в суставах, мышцах
- Боль в местах переломов и травм
- Обострение хронических заболеваний
Как помочь организму во время магнитной бури
Медики рекомендуют придерживаться нормального графика - полноценно высыпаться, не перегружать организм физическими и умственными нагрузками. Не ввязываться в конфликты, поменьше нервничать и побольше дышать свежим воздухом.
Утром поможет взбодриться небольшая зарядка и контрастный душ. Вечером постарайтесь не смотреть новости - примите ванну, почитайте книгу.
Сократите количество кофе, пейте больше воды и травяного чая. А от алкоголя стоит полностью отказаться.
В питании отдавайте предпочтение овощам, фруктам. От вредных, острых, жирных и соленых продуктов откажитесь.
Интенсивную тренировку замените походом на бассейн, днем прогуляйтесь на свежем воздухе.
Контролируйте пульс и давление. Если есть такая возможность - отправляйтесь за город, на дачу. Или выделите хотя бы час на отдых днем.
Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить все нагрузки, не планировать важные мероприятия, постараться больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие пять видов головной боли нельзя игнорировать.
А еще мы писали о том, какой витамин избавит от частых головных болей и мигрени.