Жара до +32 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды на 20 августа

Фото: Термометр (РБК-Украина)

В некоторых областях возможна сильная облачность

В понедельник, 20 августа по всей территории Украины ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов, а также ожидается сильная облачность.

На востоке страны солнечно и без осадков. В Донецкой и Луганской областях ожидается +28 +29 градусов. В Харькове, Полтаве и Днепре +29 +30 градусов.

В южных регионах солнечно и ясно, осадки не прогнозируются. В Одессе и Николаеве +30 +31 градус. В Херсонской области до +32 градусов.

В Крыму солнечно, без осадков. Температура воздуха днем до +28 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду без осадков. Столбики термометров днем покажут до +28 градусов.

На западе Украины будет сухо. В Хмельницком, Ровно, Виннице и Житомире синоптики прогнозируют сильную облачность, без осадков. В остальных городах региона – солнечно и ясно.

Температура воздуха в Ужгороде и Ивано-Франковске до +29 градусов. Во Львове +26 +27 градусов. На остальной территории +27 +28 градусов.

В центральных регионах страны солнечно и сухо. Дневная температура воздуха составит +29 +31 градус.

В столице 20 августа солнечно, без осадков. Температура днем достигнет +28 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, ранее мы писали о том, что свой прогноз на начало недели дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также сообщали о том, что синоптик рассказала, как определить погоду по форме и цвету облаков.

Видео: РБК-Украина