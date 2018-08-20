Спека до +32 градусів: синоптики уточнили прогноз погоди на 20 серпня

Фото: Термометр (РБК-Україна)

У деяких областях можлива сильна хмарність

У понеділок, 20 серпня по всій території України очікується спекотна і суха погода. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, у деяких регіонах температура повітря підніметься вище +30 градусів, а також очікується сильна хмарність.

На сході країни сонячно і без опадів. У Донецькій і Луганській областях очікується +28 +29 градусів. У Харкові, Полтаві та Дніпрі +29 +30 градусів.

У південних регіонах сонячно і ясно, опади не прогнозуються. В Одесі та Миколаєві +30 +31 градус. В Херсонській області до +32 градусів.

У Криму сонячно, без опадів. Температура повітря вдень до +28 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують суху і сонячну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть до +28 градусів.

На заході України буде сухо. У Хмельницькому, Рівному, Вінниці та Житомирі синоптики прогнозують сильну хмарність, без опадів. В інших містах регіону – сонячно і ясно.

Температура повітря в Ужгороді та Івано-Франківську до +29 градусів. У Львові +26 +27 градусів. На решта території +27 +28 градусів.

В центральних регіонах країни сонячно і сухо. Денна температура повітря складе +29 +31 градус.

У столиці 20 серпня сонячно, без опадів. Температура вдень сягне +28 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, раніше ми писали про те, що свій прогноз на початок тижня дала народний синоптик Наталка Діденко.

А також повідомляли про те, що синоптик розповіла, як визначити погоду за формою і кольором хмар.

Відео: РБК-Україна