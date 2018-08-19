"Усиление ветра, град и похолодание": синоптик уточнил прогноз погоды на начало недели

Фото: украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцев предупредили о возможных дождях и граде

В ближайшие дни украинцам стоит ожидать дождливой погоды, с грозами, сильным ветром и градом. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Атмосферная нестойкость остается вдоль линии от севера, где Житомирская область, через Киевскую, Черкасскую и аж до Одесской области. Ну и Винницкая область также попадает. В этой зоне, вероятнее всего, будут возникать сильные ливни с грозами. Плюс местами мощное усиление ветра и град", - сказала она.

Такая погода, по словам Диденко, сохранится до 22 августа. После этого украинцев ждет похолодание.

"Это все будет продолжаться с разной периодичностью до 22 августа. Запорожье, Крым, Херсонская область и большая часть центральных регионов будут пребывать в сухой и жаркой погоде. 22 августа в Украине придет чувствительное похолодание, до 20-25 градусов", - подчеркнула она.

При этом в День флага и День Независимости в Украине ожидается солнечная и теплая погода.

Прогноз погоды по Украине (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что недавно народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинский в эти выходные, 18 и 19 августа.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

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