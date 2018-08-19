"Посилення вітру, град і похолодання": синоптик уточнив прогноз погоди на початок тижня

Фото: українці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українців попередили про можливі дощі та град

В найближчі дні українцям варто очікувати дощової погоди, з грозами, сильним вітром і градом. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Атмосферна нестійкість залишається уздовж лінії від півночі, де Житомирська область, через Київську, Черкаську і аж до Одеської області. Ну і також потрапляє Вінницька область. У цій зоні, найімовірніше, будуть виникати сильні зливи з грозами. Плюс місцями потужне посилення вітру та град", - сказала вона.

Така погода, за словами Діденко, збережеться до 22 серпня. Після цього українців чекає похолодання.

"Це все триватиме з різною періодичністю до 22 серпня. Запоріжжя, Крим, Херсонська область, велика частина центральних регіонів будуть перебувати в сухій і жаркій погоді. 22 серпня в Україну прийде чутливе похолодання, до 20-25 градусів", - підкреслила вона.

При цьому в День прапора та День Незалежності в Україні очікується сонячна і тепла погода.

Прогноз погоди по Україні (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що нещодавно народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує українців у ці вихідні, 18 і 19 серпня.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

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