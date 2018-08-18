Синоптик рассказала, как определить погоду по форме и цвету облаков

Фото: (pixabay.com/pcdazero)

Облака свинцового цвета говорят о скором выпадении дождей

По форме облаков, их цвету и плотности можно сделать вывод о предстоящих погодных условиях в ближайшие несколько часов. В частности, белые пушистые облака являются предвестниками хорошей погоды, а вот крупные облака свинцового цвета говорят о выпадении дождей. Об этом Наталья Диденко рассказала в чате с "Главредом".

"Например, если мы лежим в поле и смотрим в небо, наблюдая там ряд белых пушистых облаков — это кучевые облака хорошей погоды... Есть перистые облака и куча других. Именно по виду облаков можно прогнозировать погоду", — отметила собеседница.

Фото: (pixabay.com)

Она говорит, что облака могут дать краткосрочные прогнозы, но только метеорологи могут предсказать погоду на больший промежуток времени.

"Если мы видим, что свинцовая туча на горизонте, значит, скоро будет дождь. То есть мы его можем предсказать за час, два или три. А синоптик, повторюсь, составляет прогноз за сутки", — добавила эксперт.

Напомним, что недавно народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинский в эти выходные, 18 и 19 августа.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

Также синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

Видео: (video.rbc.ua)