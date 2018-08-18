Синоптик розповіла, як визначити погоду за формою і кольором хмар

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Хмари свинцевого кольору говорять про швидке випадання дощів

За формою хмар, їх кольором і щільністю можна зробити висновок про майбутні погодні умови у найближчі кілька годин. Зокрема, білі пухнасті хмари є провісниками гарної погоди, а от великі хмари свинцевого кольору говорять про випадання дощів. Про це Наталка Діденко розповіла в чаті з "Главредом".

"Наприклад, якщо ми лежимо в полі і дивимося у небо, спостерігаючи там ряд білих пухнастих хмар — це купчасті хмари гарної погоди... Є перисті хмари і купа інших. Саме по виду хмар можна прогнозувати погоду", — зазначила співрозмовниця.

Фото: (pixabay.com)

Вона каже, що хмари можуть дати короткострокові прогнози, але тільки метеорологи можуть передбачити погоду на більший проміжок часу.

"Якщо ми бачимо, що свинцева хмара на обрії, значить, скоро буде дощ. Тобто ми його можемо передбачити за годину, два або три. А синоптик, повторюся, складає прогноз за добу", — додала експерт.

Нагадаємо, що нещодавно народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує українців у ці вихідні, 18 і 19 серпня.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

Також синоптики дали прогноз погоди на вересень.

Відео: (video.rbc.ua)