Жара до +33: синоптики дали прогноз погоды на среду

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Дожди пройдут только на западе страны

В среду, 1 августа, в Украине будет солнечная погода, без осадков. Об этом сообщает УНИАН.

Синоптики сообщили, что в большинстве регионов Украины будет сухо, местами облачно с прояснениями, а дожди с грозами ожидаются только в западных областях страны.

На востоке страны будет жарко, температура воздуха поднимется до +31 градуса. Осадки не прогнозируются.

В южных регионах Украины столбики термометров покажут до +33 градусов. Синоптики прогнозируют солнце, без осадков.

На севере страны будет немного прохладнее, столбики термометров покажут +27 +28 градусов. Солнечно и без осадков.

На западе Украины сохранится дождливая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +28 +29 градусов.

В центральной части страны будет облачно с прояснениями, температура воздуха поднимется до +28 +29 градусов.

В столице 1 августа будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, вечером температура опустится до +22 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/сек.

Видео: Погода (УНИАН)

Синоптики Украинского гидрометцентра отметили, что 1 августа жарче всего будет на юге и востоке страны. Воздух в Херсоне, Николаеве, Днепре, в Луганской и Донецкой областях прогреется до +33 +34 градусов.

А вот народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие дни в столице будет сухо, дожди ожидаются только в субботу.

"В Киеве август начнется солнечной погодой. Сегодняшние ожидаемые (или не ожидаемые) столичные +30 завтра, в среду, сменятся более милосердными +27 градусами. Сравнительно с португальскими и испанскими +40+45 градусами – это даже будет чувствоваться, как лесная карпатская свежесть", - отметила Диденко.

Видео: РБК-Украина