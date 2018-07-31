Спека до +33: синоптики дали прогноз погоди на середу

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Дощі пройдуть тільки на заході країни

У середу, 1 серпня, в Україні буде сонячна погода, без опадів. Про це повідомляє УНІАН.

Синоптики повідомили, що в більшості регіонів України буде сухо, місцями хмарно з проясненнями, а дощі з грозами очікуються лише у західних областях країни.

На сході країни буде жарко, температура повітря підніметься до +31 градуса. Опади не прогнозуються.

У південних регіонах України стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів. Синоптики прогнозують сонце, без опадів.

На півночі країни буде трохи прохолодніше, стовпчики термометрів покажуть +27 +28 градусів. Сонячно і без опадів.

На заході України збережеться дощова погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі і грози. Температура повітря вдень становитиме +28 +29 градусів.

В центральній частині країни буде хмарно з проясненнями, температура повітря підніметься до +28 +29 градусів.

У столиці 1 серпня буде сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +28 градусів, увечері температура опуститься до +22 градусів. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.

Відео: Погода (УНІАН)

Синоптики Українського гідрометцентру відзначили, що 1 серпня найспекотніше буде на півдні та сході країни. Повітря в Херсоні, Миколаєві, Дніпрі, в Луганській і Донецькій областях прогріється до +33 +34 градусів.

А ось народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що в найближчі дні в столиці буде сухо, дощі очікуються тільки в суботу.

"У Києві серпень розпочнеться сонячною погодою. Сьогоднішні очікувані (або не очікувані) столичні +30 завтра, в середу, зміняться більш милосердними +27 градусів. Порівняно з португальськими та іспанськими +40+45 градусами – це навіть буде відчуватися, як карпатська лісова свіжість", - зазначила Діденко.

Відео: РБК-Україна