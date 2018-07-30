Жаркие грозы: синоптики дали прогноз погоды на 31 июля

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В некоторых регионах пройдут ливни с грозами

Во вторник, 31 июля в Украине сохранится жаркая и дождливая погода. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 31 июля дожди с грозами пройдут во многих регионах Украины, а температура воздуха местами поднимется выше +32 градусов.

На востоке страны будет солнечно и сухо, дождь с грозой возможен только в Днепре. Дневная температура воздуха составит + 28 +30 градусов в Полтаве и Харькове. В Луганске и Днепре до +31 градуса. В Донецкой области до +32 градусов. Ночная температура будет колебаться от +17 до 21 градуса.

В северных областях ожидается гроза. Температура воздуха днем поднимется до +30 градусов, ночью опуститься до +17 +19 градусов.

На юге страны жарко, ожидается гроза и сильный ливень. В Одессе, Николаеве и Херсоне воздух прогреется днем до +30 +32 градусов. Ночью будет прохладнее от +21 до +23 градусов.

В Крыму возможна гроза. Температура воздуха днем +29 +31 градус, ночью +19 +21 градус.

На западе страны дожди с грозами, местами сильные ливни. Температура воздуха днем во Львове, Тернополе, Хмельницком и Черновцах от +25 до +28 градусов. В Ужгороде до +30. В остальных городах +28 +29 градусов. Ночная температура будет колебаться от +17 до +19 градусов.

В центральных областях солнечно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29 +31 градусов. Ночью опустятся до +18 +20 градусов.

В столице 31 июля будет жарко, но пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28 +30 градусов, ночью +19 +21 градус.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, народный синоптик дала свой прогноз погоды на вторник.

А также мы писали о прогнозе погоды на ближайшую неделю.

Видео: РБК-Украина